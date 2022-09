Na een avondje dansen zijn Herman en Jannie uit Borculo nu 65 jaar getrouwd: ‘Het voelde meteen goed aan’

Deel van school in Eefde kan binnenkort mogelijk niet meer gymmen: veel speeltoe­stel­len afgekeurd

Villa60, de openbare basisschool in Eefde, heeft een probleem. In de gymzaal naast het schoolgebouw kunnen nauwelijks nog gymlessen worden gegeven. Veel materialen en toestellen zijn zo gedateerd, dat deze zijn afgekeurd. „Voor onze jongere leerlingen is lopen naar de sporthal in Eefde niet te doen. Dat is te ver.”

