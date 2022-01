Na hectische dagen nu auto's van Berkellandse handhavers vernield: ‘Zeer intimiderend’

Geldflaters Annick dacht dat ze goed verzekerd was, maar betaalde uiteinde­lijk 5000 euro zelf

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Annick (53) uit Wijchen, die al een aantal keer niet kreeg uitbetaald van haar verzekering omdat ze de kleine lettertjes niet had gelezen.

7 januari