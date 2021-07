Na jaren van strijd mag afvalbedrijf Aalbers dan toch naar de Westrand, zegt de Raad van State

Voor Volksfeest Winters­wijk is ‘alles erop gericht om íets te doen’, maar er is nog geen besluit

20 juli WINTERSWIJK - Gaat het Volksfeest Winterswijk eind augustus wel of niet door? Daar is nog geen besluit over genomen. ,,Maar alles is erop gericht om wel íets te doen”, zegt burgemeester Joris Bengevoord.