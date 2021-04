Na protesten uit de buurt ligt er nu een nieuw ontwerp voor het Steengroeve Museum in Winterswijk

UPDATEWINTERSWIJK - Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor het bezoekerscentrum van Terra Temporalis bij de steengroeve in Winterswijk. Het vorige ontwerp leidde tot veel protest uit de buurt.

De nieuwe tekeningen zijn bedoeld als handreiking naar de buurt, die de eerste versies afkeurde. Omwonenden vonden het gebouw veel te groot en niet passend in de omgeving. Ook de doorgaande weg komt iets anders te liggen, om aan de bezwaren tegemoet te komen. De hakplek voor kinderen is nu naast het bezoekerscentrum gepland, in plaats van naast de parkeerplaats.

Overigens gaat het bezoekerscentrum voortaan Steengroeve Museum heten, omdat het meer de inhoud dekt, vertelde Rien Nagel. Hij is de nieuwe voorzitter van stichting Terra Temporalis en volgt daarmee Dirk Willink op, die als ‘kwartiermaker’ wel bij de stichting betrokken blijft. Volgens voorzitter Nagel, is het nieuwe ontwerp nog niet beton gegoten. ,,Maar we hopen wel dat we een stapje verder kunnen zetten.” Het bestuur hoopt in 2023 te kunnen beginnen met de bouw.

Vondsten van 250 miljoen jaar

Het eerdere idee van een groter museum naast het bezoekerscentrum is losgelaten. De stichting Terra Temporalis zet nu alleen in op het gebouw aan de rand van de steengroeve, waar ruimte is voor exposities van de 250 miljoen jaar oude vondsten. Maar waar ook een filmzaal is gepland, een horeca-gedeelte met twee terrassen en een laboratorium waar zichtbaar voor het publiek de vondsten worden geprepareerd.

Naast het gebouw wordt een apart pyrietpaviljoen gebouwd, waar kinderen kunnen hakken in brokken uit de steengroeve op zoek naar pyriet. De parkeerplaats wordt kleiner dan in de eerdere plannen en biedt ook geen ruimte meer aan touringcars. Het plan gaat 4 miljoen kosten: 3,3 miljoen voor de bouw en 7 ton voor de inrichting.

Groot wetenschappelijk belang

,,We willen de unieke vondsten laten zien van dit bijzondere plekje in Nederland", zegt professor Anne Schulp van de Universiteit van Utrecht. Hij zet zich als bestuurslid en paleontoloog in voor de komst van het Steengroeve Museum. ,,Niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal is deze groeve van groot wetenschappelijk belang. Hier krijgen we een bijzonder inkijkje in de wereld van een kwart miljard jaar geleden. Dit tijdperk is de voorloper van de dinosaurustijd. We vinden hier allerlei antwoorden op wetenschappelijke vragen. Het is mooi als je dat aan een breder publiek kan laten zien.”

De nieuwe schetsen van het Steengroeve Museum worden op dinsdag 13 april om 19.00 uur digitaal gepresenteerd. De gemeente zal als faciliterende partner een toelichting op de bestemmingsplanprocedure geven. Daarnaast bespreken enkele betrokkenen het belang van de ontwikkeling.

Volledig scherm Het vorige ontwerp van het bezoekerscentrum bij de steengroeve in Winterswijk stuitte op bezwaar in de buurt, die het gebouw veel te groot en niet passend in de omgeving vond. © Jorrit Hulshof