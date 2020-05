Na Rekken krijgt ook Ruurlo krijgt een klompenpad, daarna is Berkelland ‘vol’

Hoe het harde verhaal van een vrolijke onderdui­ker een kinderboek werd

11:22 TERBORG - Hoe vertel je je eigen kind over de gruwelen van de Holocaust? Met deze vraag worstelde Sarah Yanosh uit Jeruzalem. Ze begon haar zoon Orya te vertellen over Ben Mestriz, een vrolijke tiener uit Terborg, die jarenlang ondergedoken zat bij de familie Te Lindert in Sinderen. Dat verhaal is nu verwerkt in een bijzonder kinderboek.