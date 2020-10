Na scheldkanonnades stamelde de mannetjesputter: ‘Positievert’

Vijf minuten voor tijd werd de opstelling bedacht, waar de leider gelukkig buiten mocht blijven. Ik had er ook geen idee van. Het invullen van de spelerslijst, een vriendelijk pr-praatje en een kop koffie met de leider van de tegenstanders waren mijn belangrijkste taken.



En tijdens de wedstrijd wandelde ik met het vlaggetje langs de lijn. Soms rende ik, maar de spelers gaven daar zelden aanleiding toe. Rapiditeit was in onze voetbalregionen wel weg. Walking football is vermoedelijk daar uitgevonden. Gebrek aan atletische vlotheid werd royaal vergoed door een zee van humor en gezelligheid.



Dat laatste seizoen kwam er een mannetjesputter meespelen die was wat bij ons niet voorkwam: bot fanatiek in woord en gebaar. Klein van stuk, maar grof van tong. Ooit, op een kletsnatte regendag, hij was geblesseerd maar kwam toch kijken, sopte hij een beetje met mij op door het natte gras.



Telkens als het spannend werd tetterde hij brute scheldkanonnades. ,,I-j hadd'n buutenspel motten vlaggen i-j toe knuppel!” ,,Maar dat was het niet”, moest ik steeds antwoorden. ,,Moor 't was wél geveurlijk zak!” Of woorden van zwaarder kaliber die zijn gelijk moesten staven.



Bijna tachtig minuten ging dat zo en we stonden ondertussen al met een nulletje of vier achter. Ziédend was hij! De ogen stonden scheef in z'n hoofd, stoom kwam van zijn kalende schedel ... ,,Het kán nog”, zei ik ...



Verstijfd keek hij mij aan, totaal verbouwereerd. Toen was er, héél even, een glimp van een glimlach en stamelde hij heel lief: ,,Positievert”.