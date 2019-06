Na storm komt drukte, merkt Achterland Festival

Kiers was zondagmiddag te gast tijdens het Nieuwscafé, dat dit keer voor de gelegenheid op het festivalterrein aan de Oude IJssel wordt gehouden. ,,De voorbereidingen liepen soms wat moeizaam door de wind. Zaterdagmiddag hebben we ook wat aanpassingen moeten doen. Verschillende tenten zijn dicht gebleven. Maar gisteravond was het al lekker vol. En vandaag is helemaal top", geniet Kiers.

Tijdens het Nieuwscafé werd de organisator ook gevraagd of het festival nog groter kan worden. ,,Nee", was het antwoord. ,,We zitten aan onze grenzen. We hebben wel gekeken of we de Oude IJssel over konden steken, maar dat zag het Waterschap Rijn en IJssel niet zitten. Dan niet. We zitten hier ook prima. En ja, volgend jaar weer!”