Na storm van kritiek: streep door Achterhoeks testfestival op 1 mei, nieuwe datum nog onbekend

LICHTENVOORDE - Het Fieldlab-evenement Startschotgala in Lichtenvoorde wordt niet op 1 mei gehouden. Dat laat de Feestfabriek desgevraagd weten. Een nieuwe datum voor het evenement is nog niet bekend. ,,We kijken of we het feest op een later moment alsnog kunnen vieren”, aldus Pieter Holkenborg van de Feestfabriek.

Inmiddels is er ook een bericht op de Facebook-pagina van de Zwarte Cross verschenen. Daarin laat de Feestfabriek weten veel vragen gekregen te hebben over het evenement. ,,We hebben goed contact met Fieldlab Evenementen en gemeente Oost Gelre en volgen alle ontwikkelingen rondom de andere Fieldlabs op de voet. Vanwege de maatschappelijke discussie en druk op de zorg hebben we besloten om het Startschotgala niet te laten plaatsvinden op 1 mei. We gaan nadenken over de mogelijkheden van dit evenement in de toekomst. Zodra wij hier meer nieuws over hebben brengen wij dit zo snel mogelijk naar buiten.”

Wat het betekent voor de reeds verkochte kaarten, maakt de organisatie ook later bekend.

Kritiek

Het Fieldlab-experiment op evenemententerrein De Schans in Lichtenvoorde ligt sinds de aankondiging al onder vuur. Tal van mensen spraken hun afkeur uit over het festival, onder meer omdat de ziekenhuizen momenteel vol liggen met coronapatiënten.

De Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk trokken zelf ook aan de bel. Zij waren bang voor een ware besmettingsgolf. ,,Onze corona-afdelingen liggen vol, meer patiënten kunnen we er écht niet bij hebben”, aldus Saskia Steenbergen woordvoerder van het Slingeland Ziekenhuis.

Geen coronaregels

Op het testevenement, waar 10.000 bezoekers zouden komen, werd in het kader van het Fieldlab niet gehandhaafd op de geldende coronamaatregelen. Het doel was alles dat in voorgaande onderzoeken van Fieldlab op kleinere schaal was getest, te bekijken met een hoger bezoekersaantal. Zaken als afstand houden was niet nodig en ook op het dragen van een mondkapje zou geen handhaving plaatsvinden.

Om toegang tot het festival te krijgen, moesten bezoekers een sneltest doen op de dag van het festival en daarmee aantonen dat ze geen corona hebben. Vijf dagen ná het festijn zou iedereen zich nogmaals moeten laten testen.

Breda



Het Startschotgala is niet het enige Fieldlab-evenement dat is afgelast. Ook de Oranjedag in Breda, die georganiseerd zou worden door 538, is van de baan. Ook hier werd gekozen om het feest geen doorgang te laten hebben vanwege de oplopende onrust in de maatschappij. ,,Er is zoveel commotie en onrust hierover. Dat is doodzonde, maar het is niet anders”, aldus burgemeester Paul Depla.