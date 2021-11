Na twee afgelastingen weer streep door Ouderavond Radstake: ‘We knappen door’

HEELWEG - Na twee keer afgelasten zou het deze zaterdag toch echt zo ver zijn in zalencentrum de Radstake in Heelweg: Ouderavond. Maar er gaat weer een streep door. ,,Maar laten de kop niet hangen en knappen door.”

Nu de coronaregels weer worden aangescherpt ziet Radstake-eigenaar Robert Venderbosch geen andere uitweg dan cancelen. ,,Morgenavond zou het ein-de-lijk zover zijn. Echter moeten we het feest voor de derde keer op rij gaan missen”, zegt Venderbosch.

De Ouderavond is een traditie in Heelweg. Kinderen nemen ouders mee stappen of juist andersom: pa of ma gaat op stap met zoon of dochter.

Geld terug

Iedereen die in het bezit is van een ticket krijgt zijn geld teruggestort, meldt de organisator. ,,Inclusief servicekosten. Het is enorm balen, maar wij geloven in het feit dat we met aanpassingen meer bereiken dan met weerstand en daarom geven wij geen ruimte aan negativiteit. Wij knappen door”, aldus Venderbosch.

Is er dan de komende weken niets te doen bij De Radstake? Venderbosch: ,,Zeker wel. De drive-thru is terug. Van Sinterklaas drive-thru tot aan het wandel- en wafel weekeinde. Niets is ons te gek. We gaan van deze rottige tijd die komen gaat toch voorzien van de nodige ontspanning.”