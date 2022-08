Na twee jaar weer blije smoeltjes tijdens Mechteld ten Ham Weekeinde: Fluisterwoud hing aan een zijden draad

Met video Op stap met jamkonin­gin Stephanie: gezond haalt zoet in op jammarkt

NEEDE - Jam met een vleugje chocola. Of beter, een beetje brandnetel... Simpelweg gekookte vruchten en suiker als voornaamste basis van jam is niet meer van deze tijd. Gezond haalt zoet in op de Nationale Jammarkt. „Brandnetelzaad is ontgiftend; is nog sterker dan het blad.”

17 augustus