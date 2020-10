Na Ulft ook snelteststraat corona in Varsseveld

Mensen horen na ongeveer een half uur nadat ze getest zijn of ze corona hebben of niet. De test is bedoeld voor bedrijven die hun werknemers willen testen. ,,We zijn als Industrie Belang Oude IJsselstreek (IBOIJ) en de Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV) half oktober in Ulft begonnen omdat de wachttijden bij de reguliere teststraten zo lang waren”, zegt Sanne Berendhaus van de Varsseveldse Industriële Vereniging.



,,Dat begon klein, maar we zijn al snel opgeschaald naar maximaal 32 testen per dag. We zien dat de vraag zeker niet minder wordt, dus daarom breiden we nu uit met een teststraat in Varsseveld. In totaal kunnen er dan zo’n tachtig tot honderd testen per dag worden afgenomen.”