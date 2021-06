Na zes jaar een stemmig eerbetoon aan William Slotboom: ‘Eerder deed zich geen geschikt moment voor’

ZIJDELINGS (Niet) met de noorderzon vertrokken

19:39 We gaan emigreren. Naar Rusland. ’s Avonds voor het inslapen scroll ik op mijn mobiel langs aangeboden huisjes aan de Wolga. Mijn vrouw bezoekt sites van ‘ecovillages’ in dezelfde regio. Het blijft nog even bij markeren van wat aanspreekt. Want ter plaatse kijken stuit op een piepklein probleem. Het is nogal ver weg, en er ‘even’ naartoe gaan, lukt nu niet. Corona ja, en reisbeperkingen, dus.