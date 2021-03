Naaimachines en fietsen vanuit Rietmolen onderweg naar Sierra Leone

versoepelingen LIVE | Gommers krijgt eigen tatoeage en deze voetballer is ultieme pechvogel

11:37 Het is zover: vandaag gaat Nederland weer een klein beetje ‘open’. Kappers, nagelstudio's, tattooshops; ze mogen vanaf vandaag weer los. Net als de detailhandel. Wel alleen op afspraak, maar de opluchting is er niet minder om. Hoe zien we dat terug in onze regio? In dit liveblog houden we je vandaag op de hoogte!