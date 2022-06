Nacht van Geesteren en Maifest: ‘Voetbal en livemuziek is een prima combinatie!’

Een Maifest in juni? Organisator Bert Reurslag schiet in de lach. „Ja, het is dit jaar vanwege corona niet anders. Het feest is er niet minder om. De combinatie voetbal en livemuziek is ooit ontstaan toen wij voor het toernooi vrijwilligers zochten om bardiensten te draaien bij de Nacht van Geesteren. Veel families in het dorp hebben mensen bij diverse verenigingen. Zo kwamen we bij muziekvereniging Amicitia uit. Na één jaar bardienst dachten ze: hee er staat een feesttent, kunnen we zelf ’s zondags geen concert geven? Zo is het Maifest ontstaan.”