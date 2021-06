Nachtelijke poging tot snelkraak bij Albert Heijn, daders waren op zoek naar rookwaar

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Staphorst kleurt opnieuw rood en is uitzonde­ring op de rest, weekcij­fers zien er goed uit

1 juni Er zijn de afgelopen 24 uur 231 mensen in Oost-Nederland positief getest. Dat zijn er 47 meer dan 24 uur eerder. Zondag waren er nog 243 positieve tests in IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Vooral de gemeenten in IJsselland doen het goed, met Staphorst als negatieve uitschieter.