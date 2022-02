Nachthoreca uit protest open, maar of je in de Achterhoek kunt stappen is nog onduidelijk

,,Ik sta er nog helemaal blanco in en heb nog niet besloten wat we doen”, zegt Pascal van der Beek, eigenaar van Club 22-24 en dancing Sequioa in de Grutstraat, dé horecastraat van Doetinchem. ,,Ik wacht eerst het gesprek af tussen de branche en het kabinet, begin volgende week, voor ik beslis of we wel of niet open gaan op 12 februari.”



De beide zaken van Van der Beek in Doetinchem zijn al bijna twee jaar dicht, op twee weekenden vorig jaar na, toen Sequoia twee avonden open was. Maar het feest was alweer voorbij voor het goed wen wel begonnen was. ,,Het eerste weekend was de grand opening, het weekend daarna hadden we al de grand sluiting”, schetst Van der Beek.