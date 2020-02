Nachtkaars Doetinchems carnaval nog lang niet uit

48 uur voordat het carnaval losbarst in hartje Doetinchem zijn er op het Simonsplein op woensdagmiddag tachtig (!) mensen in de weer bij de opbouw van de spiegeltent, de podia, de toiletgroepen en de rest van het terrein.



,,Zestig bouwers worden betaald’’, zegt Ferry Nahon, als bestuurslid van stichting Leutekum organisator van het carnaval in de binnenstad. ,,Het geeft wel aan dat we wat voorstellen.’’



Anno 2020 kan het bourgondische evenement in de binnenstad van Doetinchem zich meten met Groenlo en 's-Heerenberg, van oudsher dé plekken om carnaval te vieren in de regio. Lang werd er meewarig gekeken naar Doetinchem, nadat daar in 1978 De Umdraeyers het levenslicht zagen. Hun feest speelde zich af rond de Veemarkt (eerst bij zaal Wildenbeest, later bij Ketz), zonder dat het ook maar in de schaduw van bovengenoemde stadjes kon staan.