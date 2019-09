Nachttrein voor uitgaanspubliek blijft en gaat doorrijden naar Winterswijk

De nieuwe dienstregeling van Arriva gaat op 15 december in. De provincie moet hier nog goedkeuring aan verlenen, maar verwacht wordt dat de dienstregeling wordt overgenomen. Op dit moment kan het Achterhoekse stappubliek vanuit Arnhem op z’n laatst om half 2 ’s nachts de trein naar Doetinchem nemen. Veel te vroeg, vinden veel stappers. Zeker ook omdat de kroegen en uitgaansgelegenheden in Arnhem veel langer open blijven.



De vervoerder heeft daarom van april tot en met juni geëxperimenteerd met de zogenoemde Daybreaker. In de nacht van zaterdag op zondag reden twee treinen voor Achterhoekse stappers, de eerste vertrok om 04.30 uur vanuit Arnhem en de tweede om 05.30 uur, beide naar het station in Doetinchem. Met name de eerste trein bleek een groot succes. De laatste trein bleek een stuk minder in trek. Daarom heeft Arriva besloten die niet mee te nemen in de dienstregeling.