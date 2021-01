Nadat Esther uit Neede het uitmaakte met Dennis S. ‘ging het licht uit’ en stak hij haar dood: OM eist 8 jaar en tbs

video Schaats­baan Winters­wijk kan niet open: te dunne laag ijs

16 januari WINTERSWIJK - Het heeft niet hard genoeg gevroren om de schaatsbaan in Winterswijk te openen zaterdagmorgen. Er ligt weliswaar een spiegelgladde ijsvloer, maar die is slechts 1,5 millimeter dik. Dat is net genoeg voor een paar testrondes.