Nagenieten? Dit was de dag één van Zwarte Cross 2022

Onbekende werken van Achterhoek­se schilders in Kluntjes­pot

Achterhoekse schilders in de Kluntjespot. Je moet het ruim zien, want van de tentoongestelde werken leefden niet alle makers in deze regio. Van een is zelfs bekend dat ze er alleen maar begraven ligt. Omdat ze het bij leven zo’n mooie plek vond.

14 juli