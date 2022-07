Nagenieten! Suzan & Freek en Orgel Joke kleuren dag drie van de Zwarte Cross

COLUMN Het is hier wel 40 graden: zo’n hitte kunnen jullie je in Nederland niet voorstel­len!

Het is hier wel 40 graden! Zo’n hitte kunnen jullie je in Nederland niet voorstellen! Ruim dertig jaar geleden was zo’n hoge temperatuur in de woestijn in het Midden-Oosten nog aanleiding om het thuisfront in het koude Nederland per veldpostbrief op de hoogte te brengen. Ongeloof in ons kille kikkerlandje! Zo warm?

15 juli