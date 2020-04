Nagenoeg lege hokken bij dierenasiel Brammelo: ‘Zelfs 14-jarige hond geplaatst, geweldig!’

Eigenaresse Erny Severt- Groot Obbink kijkt deze dagen vooral tegen lege hokken aan. Bij de asielhokken stemt haar dat blij, maar van de lege pensionhokken wordt ze bepaald niet vrolijk. „Het is wel heel mooi, dat we veel meer plaatsingen doen op dit moment. Veel mensen vinden het fijn om nu een dier in huis te hebben.” Bang dat de dieren weer terugkomen als de crisis voorbij is, is ze niet. Ze kan inmiddels wel goed inschatten of de nieuwe eigenaren ook blijvend goed voor de nieuwe huisvriend zullen zorgen.