Naoberschap als hart onder de riem in coronatijd: ‘Gevoel van eenheid vasthouden’

,,Het is ingewikkeld en ingrijpend, maar we moeten het samen doen”, zegt Doetinchems burgemeester Mark Boumans in de digitale boodschap. De video is een initiatief van Scholder an Scholder, een platform dat in 2016 is opgericht om begrippen als naoberschap en samenwerking te benadrukken en te stimuleren.



,,We hebben geen kermis, volksfeest of carnaval, zien elkaar fysiek veel minder. Toch is het belangrijk om dat gevoel van eenheid vast te houden”, zegt Pascal Kamperman, één van de oprichters van Scholder an Scholder.



Met Doetinchemmer Sjoerd Weikamp ontwikkelde Kamperman het idee om de burgemeesters een videoboodschap te laten inspreken.