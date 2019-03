Naoberschap in Amerika: ‘Hier, leen mijn auto maar’

Ami: van Salon Dini in Borculo tot kapperske­ten

10:49 BORCULO - Na de overname van Rombout is AMI in één klap de tweede kappersketen van Nederland, met meer dan honderd salons. Het begon bijna vijftig jaar geleden met een kapperswinkel in Borculo. Een gesprek met directeur Gerben ter Avest, die het bedrijf een grote stap zag maken nadat hij in 2001 met John IJsseldijk uit Apeldoorn ging samenwerken.