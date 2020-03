Naoberschap komt vol op gang met coronahulpgroepen op Facebook

DOETINCHEM/ RENKUM - De hulp aan kwetsbare groepen die aan huis gekluisterd zijn in verband met de coronacrisis komt inmiddels op vele plekken vol op gang. In verschillende regio’s zijn coronahulpgroepen opgezet op Facebook, waarin mensen hun hulp aanbieden.

In de Achterhoek is de Facebookpagina Coronahulp Achterhoek actief sinds dit weekend. ‘Een plek voor Noaberschap. Door de mooie initiatieven een centraal punt te geven is dit een plek om initiatieven te delen met elkaar. Vraag en aanbod voor het zorgen en ontzorgen van Achterhoekers’, luidt de beschrijving.

Al bijna 1.400 leden

De door Nino Uijting opgezette groep heeft in korte tijd al bijna 1.400 leden en dat aantal is stijgende. Leden bieden hulp aan in allerlei vormen zoals het doen van boodschappen of het uitlaten van de hond. De Stadsboerin Doetinchem verzorgt met hulp van buren een maaltijd voor 70 mensen.

Maar er zijn ook initiatieven die puur ter ondersteuning zijn, zoals dat van Yfke Werdler-Luijten. Zij heeft een 2-jarig zoontje dat graag tekeningen maakt. ‘Mochten we daar iemand mee op kunnen vrolijken, zoals eenzame ouderen, hoor ik het heel graag!’, schrijft zij.

Renkum

In Renkum heeft schrijver/dichter Mieke Mintjes de groep Coronahulp Renkum opgezet. Deze groep heeft een wat bescheidener aantal van bijna 350 leden, maar ook hier is de hulp gul en genereus. Het doen van boodschappen, het maken van een maaltijd of het halen of brengen van kinderen ergens heen wordt hier bijvoorbeeld aangeboden.