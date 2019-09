Naobertreff Barlo-Woold valt in de prijzen

Noabertreff Barlo-Wood bestaat sinds 20112. Elke vijfde zaterdag van de maand treffen de vrienden uit Bocholt-Barlo en ‘t Wood elkaar bij de door henzelf gemaakte schuilhut net over de Duitse grens aan de Brandenweg in ’t Woold. Dat is altijd een gezellig samenzijn met de nodige drank en lekkernijen. Lang geleden deden buren dat ook al, maar dit gebruik raakte in verval. Tijdens het volksfeest in ’t Woold in 2012, waar ook inwoners van Barlo aanwezig waren, werd besloten de oude traditie weer nieuw leven in te blazen.