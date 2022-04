‘Nare opmerkingen’ tegen meisjes leiden tot klappen en steekpartij: justitie eist vier maanden cel

De buitenkant van de Koenders Möl is klaar, maar van malen is nog geen sprake

BRAAMT - Wie de Koenders Möl in Braamt van de buitenkant ziet, zou denken dat de opknapbeurt na een jaar is afgerond. Maar hoewel de wieken terug zijn geplaatst en het aangezicht bijzonder fraai is, moet er nog het nodige werk verzet worden ín de molen.

4 april