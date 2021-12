Natasja verruilde de Randstad voor Geesteren en runt nu een alpacaboederij: ‘Was al dol op ze voor ze in de mode kwamen’

Het is een van de weinige activiteiten buitenshuis die in deze aangescherpte coronaperiode nog mogelijk is, lekker in de buitenlucht een onderonsje hebben met alpaca’s. Natasja Kardos, die een paar jaar geleden vanuit de Randstad verhuisde naar boerderij Kempers aan de Huiskesdijk in Geesteren, is al jaren dol op de wollige dieren. „Al ver voordat ze in de mode kwamen”, vertelt ze met een lach. Verhuizen naar de Achterhoek deed ze niet met de intentie om alpaca’s te gaan houden. „Dat had ik eigenlijk nooit durven dromen, maar toen ik de weilanden rondom het huis zag, zag ik wel meteen mogelijkheden.”