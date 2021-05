Nationale Jammarkt in Neede voor de tweede keer afgelast

stadse fratsen Ik durfde gister pas weer mijn De Graafschap-mondkapje te dragen

22 mei Twee zitten er in mijn linkerbroekzak. Een Napoli-blauwe met een G in het midden, waar ik het al eens eerder over heb gehad. En een die pas nog hagelwit was. Die laatste kreeg ik een tijdje terug van een kroegvriend. Is een professionele, zei hij. Gebruiken ze in ziekenhuizen en zo.