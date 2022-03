Natuur en landbouw kunnen heel goed samen optrekken

Nu de coronare­gels zijn verdwenen keert ook déze traditie weer terug: 'We hebben nog wat regen nodig’

Corona zette in het voorjaar van 2020 een streep door de paasvuren. Boakebouwers moesten hun houtstapels noodgedwongen afvoeren. Ook vorig jaar bleef het stil. Nu de coronaregels nagenoeg zijn verdwenen, staat weinig een paasvuur in de weg. Alleen de droogte kan nog roet in het eten gooien.

22 maart