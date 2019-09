Natuur voortdurende inspiratiebron voor keramiekkunst Denise Prinsen

In beide vitrines in de centrale entree van dorpshuis/zalencentrum De Huve geeft Denise een mooi overzicht van enkele manieren waarop zij haar ideeën vorm geeft. In de natuurlijke aardkleuren of juist heel kleurrijk. Gekleurd vanwege kuilstook-techniek of door het gebruik van oxides of glazuren of een combinatie daarvan. Gecombineerd met ijzerdraad en/of natuurlijk of bewerkt hout. Realistisch of juist gestileerd. Idyllisch en humoristisch.