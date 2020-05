Natuurbad Rekken gaat zaterdag open

Alle werknemers Vion nu getest, kamervra­gen over situatie arbeidsmi­gran­ten

19:20 GROENLO - Alle werknemers van de Vion-Fabriek in Groenlo zijn inmiddels door de GGD gevonden en getest. Dat meldt de veiligheidsregio in een bericht. Slechts tien procent van de postief geteste werknemer heeft echt klachten door het virus. Er is nog niemand in het ziekenhuis opgenomen.