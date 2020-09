‘Natuurbegraafplaats boost voor eeuwenoude kapel’

Nu de principe medewerking er is van het college van B en W van Oude IJsselstreek kan de Protestante Gemeente Varsseveld verder met de procedure. ,,Voordat alles rond is, zijn we misschien wel drie tot vier jaar verder”, zegt Wiggers. ,,We moeten vergunningen aanvragen, bodemonderzoek laten doen, een bestemmingsplanwijziging in gang zetten, financieel alles op een rij krijgen. Dat vergt tijd.”



Bang dat er straks geen vraag is naar een plekje op de drie hectare grote natuurbegraafplaats is hij niet. ,,De enige in de buurt is de natuurbegraafplaats in Doetinchem. Dat is al een flink terrein, maar daar zijn alweer plannen om fors uit te breiden. Die vraag is er wel.”