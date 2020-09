Natuurfeest voorproefje ‘ruwe diamant’ Kronenkamp

NEEDE - Natuurpark Kronenkamp krijgt vrijdag de monumentenprijs Ruwe Diamant uitgereikt. Onder het thema Een Nieuwe Tijd staat de prijsvraag dit jaar in het teken van de wederopbouw: de stijl en opzet van nieuwbouw van na de bevrijding in Nederland.

Een natuurfeest gaf fans zondag al een voorproefje, want in verband met corona is de happening vrijdag nogal stilletjes.

Kenmerkend voor de sobere utiliteitsbouw van na de oorlog, wordt in de beschrijving voor de Ruwe Diamant de uit 1957 stammende Needse rioolwaterzuivering genoemd. De zuivering deed tot 2002 dienst en is de afgelopen jaren ‘omgebouwd’ tot natuurpark. Daarbij stond duurzaamheid steeds hoog in het vaandel, zodat het principe van hergebruik optimaal is toegepast.

Natuurfeest

Zondag waren er tijdens een natuurfeest al allerlei workshops in natuurpark Kronenkamp. Van braakballen van uilen ontleden tot het 'stylen’ van een pet-fles om die vervolgens als raket te lanceren. Of van wilgentenen een hanger vlechten voor vetbollen voor tuinvogels. En wat te denken van mandala's schilderen op plate stenen, of kleinen met ‘echte’ leem uit de Needse Berg?

In ‘Het filter’, de ontmoetings- en educatieruimte van de Kronenkamp, gaf Femke Grooters een presentatie over de app Helemaal Groen. Femke haalt veel zwerfvuil op en gebruikt hierbij de app Helemaal Groen, die door Jaap de Boer in het leven geroepen is. Ze vertelde op een wandeling van 6 km wel 6 kilo afval opgehaald te hebben! Bij de quiz die ze hield konden grijpers worden gewonnen, om mee te helpen Berkelland groener te maken. Of eigenlijk: te ontgrijzen, zoals ook ooit de waterzuivering deed.