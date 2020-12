Natuurgebied Wooldse Veen afgesloten voor publiek

Afgelopen weekend waren er zoveel bezoekers in het gebied, dat de coronamaatregelen niet konden worden nageleefd.

Natuurmonumenten en burgemeester Joris Bengevoord hebben daarom in goed overleg afgesproken het gebied af te sluiten voor het publiek. ,,Mensen houden zich niet aan de regels, dus dan roepen ze dit over zichzelf af”, aldus Anouk Ballot van Natuurmonumenten.

Tijdens de eerste coronagolf werd natuurgebied Wooldse Veen ook al een keer afgesloten voor het publiek. Op zondag 19 april waren er zoveel bezoekers in het gebied, dat het natuurgebied per direct werd afgesloten.

Meer dan ooit behoefte aan natuur

De onderlinge afstand van 1,5 meter werd in het Wooldse Veen niet voldoende gehouden. Door het natuurgebied loopt een plankenpad, waar in deze natte periode niet van afgeweken kan worden. ,,Dus als ze elkaar tegenkomen, kunnen ze niet even een stap opzij doen. We hebben sinds het voorjaar eenrichtingsverkeer ingesteld op het plankenpad, maar daar houden mensen zich ook niet aan. Vandaar dat we het Wooldse Veen nu voor de veiligheid van bezoekers moeten afsluiten”, aldus Natuurmonumenten, die bezoekers wel welkom heet in de andere Achterhoekse natuurgebieden.

Frisse neus

Natuurmonumenten wil graag bezoekers blijven verwelkomen in haar natuurgebieden. ,,Want misschien wel meer dan ooit hebben we behoefte aan natuur: aan een frisse neus, aan een weids uitzicht in plaats van een beeldscherm, aan vogelgeluiden, aan de geur van een nat bos of veen”, aldus Anouk Ballot.

,,Maar we vragen recreanten nadrukkelijk elkaar de ruimte te geven en 1,5 meter afstand te houden. En als je ergens wilt gaan wandelen en je ziet aan het aantal auto's dat het druk is, zorg dan alvast voor een alternatief in je hoofd waar het wat minder druk is. Er zijn in de Achterhoek genoeg plekken te bedenken.”

Afval

Groot nadeel van de drukte in de natuurgebieden is het afval. Ballot: ,,Dat is zo vervelend. Overal vinden we meer afval en mondkapjes. Neem je rotzooi mee naar huis.”