Natuurorganisaties slaan alarm over nieuw bedrijventerrein Misterweg: ecologische zone in gevaar

Mysterie opgelost: dit filmt deze camera langs de N18 bij Eibergen

21 september EIBERGEN - Gebruikers van de N18 weten zich sinds een paar dagen ‘gefilmd’ ter hoogte van Eibergen. Waarvoor dat is? Rijkswaterstaat-woordvoerder Thijs Scheres weet het. „Dit is onderzoek dat op zo’n zestig plekken in Nederland gebeurt. Eens in de vijf jaar doen we dit op deze plek.”