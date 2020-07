Natuurpark Kronenkamp vangt Needse geschiedenis in 24 vensters

„We zochten naar iets wat verbindt en dat blijkt dan de gezamenlijke geschiedenis te zijn. Zo kwamen we op het idee van een Needse canon”, vertelt Ger Borgers, een van de initiatiefnemers van het natuurpark. Een opsomming in woord en beeld van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het Achterhoekse dorp. In eerste instantie was het plan om dertig panelen te maken. „We noemen het vensters, omdat ze een kijkje in het verleden geven. Dat het er uiteindelijk 24 zijn geworden, is een kwestie van ruimte en geld. Het zijn kostbare lijsten”, aldus Borgers, die er aan toevoegt dat de panelen ook zorgen voor verbetering van de akoestiek in het Filter, de bezoekersruimte op het terrein van de voormalige waterzuivering.