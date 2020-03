Nauwelijks nieuwe corona-besmettingen in de Oost-Achterhoek: Berkelland heeft minste: 2

In het oosten van de Achterhoek komen er nauwelijks besmettingen bij. In Winterswijk en Aalten bleef de teller staan op 3 (+0) en in Oude IJsselstreek kwamen er twee patiënten bij wat het totaal daar op 7 brengt. Berkelland heeft nog steeds de minste officiële besmettingen: slechts twee. In de omliggende gemeenten ligt het aantal veel hoger.

Burgemeester waarschuwt

Burgemeester Joost van Oostrum waarschuwde gisteren al: „Het gaat om de geregistreerde Corona patiënten. Er zullen ongetwijfeld ook niet geregistreerde mensen zijn die besmet zijn. Daarom blijft het belangrijk dat iedereen de richtlijnen en regels blijft nakomen.”

In de Hof van Twente staat de teller al op 17, in Lochem op 14, in Haaksbergen op 9, in Bronkhorst op 9, in Oost Gelre op 8 en in Winterswijk op 3.

Landelijk zijn er 1159 mensen bijgekomen die positief getest zijn op corona. Het aantal doden liep met 93 mensen op naar 693, zo maakte het RIVM vandaag bekend.

In absolute cijfers is Nijmegen in Gelderland koploper. Met 17 nieuwe besmettingen en een totaal van 149. Dit hoge aantal is mede te verklaren door de vele zorginstellingen in de stad. Zorgpersoneel wordt namelijk veel meer gecontroleerd en dus is de kans op positieve tests in Nijmegen groter.