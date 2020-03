Nauwelijks reizigers en ziek personeel: Breng stopt met treindienst Arnhem-Doetinchem

Femke heeft het nog nooit zo rustig gezien in New York: ‘Helft van de mensen heeft angst’

11:10 NEW YORK - Het coronavirus houdt ook de Verenigde Staten in zijn greep. Danser Femke Aaldering uit Doetinchem heeft de pech zich precies in de grootste ‘brandhaard’ te bevinden: New York. Het dagelijkse leven staat voor haar en alle Amerikanen totaal op z'n kop.