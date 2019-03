Nauwelijks verschillen na verkiezingen Waterschap Rijn & IJssel; PvdA en CDA wisselen van zetel

Schrijver Jan Brokken gast bij KunstKring Ruurlo

16:46 RUURLO - Schrijver Jan Brokken (1949) komt vrijdag 5 april op uitnodiging van de KunstKring Ruurlo naar Ruurlo. Brokken, bekend van onder andere De Kozakkentuin, Baltische Zielen, De Rechtvaardigen, vertelt over zijn leven en werk, over de totstandkoming van zijn boeken. Maar ook over zijn reizen en over Frankrijk, zijn tweede vaderland.