NCG De Vlearmuze blaast optochten en tentfeest af, alternatieve Thuisbingo

Wat gaan we deze vakantie doen met de kids in de Achterhoek? Ondanks corona keuze genoeg

17 oktober Herfstvakantie vieren met de kids in coronatijd lijkt geen gemakkelijke opgave in de Achterhoek. Normaal stikt het van de leuke uitjes, en nu? Verslaggever Gerco Mons stak her en der zijn licht op, op zoek naar inspirerende ideeën. Zijn conclusie: het is even zoeken, maar er is gelukkig nog genoeg te doen.