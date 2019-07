‘nDrom: een culterele wandeling met gelijkgestemden

Berkelland worstelt met rode cijfers, maar waar moet op bezuinigd worden?

6 juli BORCULO - Berkelland moet bezuinigen, zoveel is duidelijk. Maar hoe precies, daar is de raad nog niet over uit. Het plan van de oppositiepartijen om de ozb-teruggave voor huiseigenaren te schrappen werd tijdens de raadsvergadering in ieder geval van tafel geveegd.