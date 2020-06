Nedap in Groenlo heeft last van corona: omzet en resultaat omlaag

video Lynxen dierentuin Anholt gevangen voor uitzetting in Polen: ze lieten zich niet zomaar schieten

16 juni ANHOLT (Dld.) - Twee lynxen zijn dinsdagochtend in het Wildpark Anholter Schweiz, net over de Duitse grens bij Gendringen, gevangen en meegenomen naar Polen. Daar worden ze uitgezet in de vrije natuur.