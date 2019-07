Nedap in Groenlo verkoopt Franse tak

Nedap Franse S.A.S. heeft een jaaromzet van 27,5 miljoen euro is op dit moment nog voor 49,8 procent eigendom van het Achterhoekse bedrijf. Nedap NV verwacht uiteindelijk zo'n 14 miljoen euro te ontvangen voor de Franse tak. De verkoop van de aandelen past bij de strategie van de Groenlose technologiereus om zich meer te gaan richten op het vermarkten van eigen producten en oplossingen. Nedap heeft tien vestigingen over de hele wereld. Het hoofdkantoor staat in Groenlo.