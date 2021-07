Nederland terug bij af: Duitsland komt met strenge regels

video In Achterhoek duimen omhoog met mondkapje logo De Graafschap, maar bij de super over de grens klinkt: ‘Nicht erlaubt!’

22 juli Sinds afgelopen zondag is Nederland en dus de Achterhoek in de ogen van onze Duitse buren Risikogebiet . Geen wonder: aan gene zijde van de grens is het aantal coronabesmettingen minimaal, hier in Nederland zijn ze torenhoog na het loslaten van de meeste regels op 25 juni en een weekeinde van onbezonnen feesten.