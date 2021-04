Nederlander trapt het gas in als je 100 mag op de snelweg, maar wat doet een Duitser?

Testcen­trum Suderwick open, toch gratis testen voor Nederlan­ders

16 april Het Dinxperwick-testcentrum in Suderwick is vrijdag, onder het motto ‘Von Freunde für Freunde’ geopend. De testlocatie, vlak over de grens bij Dinxperlo, kan gebruikt worden om de in Duitsland verplichte coronatest af te nemen. De locatie is vooral bedoeld voor grensbewoners, die momenteel beperkt worden door de geldende regels in Duitsland.