Nederlanders en Duitsers vieren samen feest: ‘Oldenkotse kermis is de EU in het klein’

Eeuwenoud Achter­hoeks familiear­chief in de openbaar­heid: ‘De volledig­heid is het unieke eraan’

WINTERSWIJK/ ARNHEM - Het meer dan vijf eeuwen oude archief van landgoed Batenborgh en de Stichting Vicarie Sancti Nicolai uit Winterswijk is overgedragen aan het Gelders Archief in Arnhem. Directeur Fred van Kan is blij: ,,Het maakt historisch onderzoek een stuk makkelijker.”

29 juni