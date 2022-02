Nederlands-Duitse brandweerkazerne bij Dinxperlo steeds dichterbij: ‘Dit jaar hebben we een locatie’

Dat zou betekenen dat de brandweerlieden in Dinxperlo hun huidige kazerne aan de Nieuwstraat verlaten. Met de vrijwillige brandweermensen uit Suderwick komen ze dan in één gezamenlijke brandweerkazerne nabij de grens.



Idee is dat hierdoor beter en sneller branden geblust kunnen worden aan beide zijden van de grens. Bij de keuze voor de nieuwe locatie staat voorop dat deze goed bereikbaar moet zijn vanuit zowel Dinxperlo als Suderwick, zegt Thomas Deckers, commandant van de brandweer in Bocholt, waar Suderwick onder valt.



Volgens hem is er geen deadline voor wanneer de nieuwe plek vast moet staan, wel kunnen er nu snel concrete stappen gezet worden. ,,Ik denk dat er later dit jaar een ontwerp ligt voor een gemeenschappelijke kazerne en we dan ook één locatie in gedachten hebben”, zegt Deckers, die nog niet kan aangeven of dit in Dinxperlo of Suderwick is.