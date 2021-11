Nederlands kampioenschap pumptrack in Aalten: razendsnel fietsen, zonder te trappen

Indrukwek­ken­de documentai­re over revalida­tie Achterhoek­se topsporter Jelle van Gorkom: ‘Hij weigert een kasplantje te zijn’

LICHTENVOORDE - Accepteren en Doorgaan heet zowel het boek als de documentaire over BMX-er (fietscrosser) Jelle van Gorkom. Filmhuis Het Doek in cultureel centrum Den Diek in zijn geboorteplaats Lichtenvoorde heeft de première. En Jelle is er zelf bij, de eerste avond.

29 oktober