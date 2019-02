Winters­wijk raakt winters warmtere­cord kwijt

16:32 WINTERSWIJK - De afgelopen honderd jaar viel de naam van Winterswijk met enige regelmaat op het moment dat gezocht werd naar warmte- of kouderecords in Nederland. Die tijd lijkt nu echter voorbij. Het februari-record van Winterswijk is verbroken. In Arcen raakte de thermometer vandaag, woensdag 27 februari, de 20,5 graden aan. Liefst 0,2 graden warmer dan ooit is gemeten.